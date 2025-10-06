Mobile Augenarzt-Praxis kommt nach Neukirchen

Am 27. Oktober macht das Augenmobil in der Erzgebirgsgemeinde Halt. Verschiedene augenärztliche Untersuchungen werden darin gemacht. Termine können ab sofort gebucht werden.

Termine beim Facharzt auf dem Land zu finden, gleicht einer Herausforderung. Für alle, die in Neukirchen und Umgebung einen Augenarzttermin suchen, gibt es einen neuen Hoffnungsschimmer. Das Gesundheitsunternehmen Mirantus ist am 27. Oktober mit dem sogenannten Augenmobil in der Erzgebirgsgemeinde zu Gast. Im Mehrzweckraum der Turnhalle in der...