MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Moderatorin des Chemnitzer Opernballs Gayle Tufts: „Ich werde funkeln, das ist mein Job“

Funkeln ist ihr Job: Die Entertainerin Gayle Tufts moderiert den 22. Chemnitzer Opernball „Sparkling Moments“.
Funkeln ist ihr Job: Die Entertainerin Gayle Tufts moderiert den 22. Chemnitzer Opernball „Sparkling Moments“. Bild: Fabian Maerz
Der Chemnitzer Opernball bietet viele Möglichkeiten zum Tanzen.
Der Chemnitzer Opernball bietet viele Möglichkeiten zum Tanzen. Bild: Andreas Seidel
Beim Ball im vergangenen Jahr, der unter dem Moto „Viva l‘Europa“ stand, tanzten die Debütanten mit den Flaggen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
Beim Ball im vergangenen Jahr, der unter dem Moto „Viva l‘Europa“ stand, tanzten die Debütanten mit den Flaggen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Bild: Andreas Seidel
Funkeln ist ihr Job: Die Entertainerin Gayle Tufts moderiert den 22. Chemnitzer Opernball „Sparkling Moments“.
Funkeln ist ihr Job: Die Entertainerin Gayle Tufts moderiert den 22. Chemnitzer Opernball „Sparkling Moments“. Bild: Fabian Maerz
Der Chemnitzer Opernball bietet viele Möglichkeiten zum Tanzen.
Der Chemnitzer Opernball bietet viele Möglichkeiten zum Tanzen. Bild: Andreas Seidel
Beim Ball im vergangenen Jahr, der unter dem Moto „Viva l‘Europa“ stand, tanzten die Debütanten mit den Flaggen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
Beim Ball im vergangenen Jahr, der unter dem Moto „Viva l‘Europa“ stand, tanzten die Debütanten mit den Flaggen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Moderatorin des Chemnitzer Opernballs Gayle Tufts: „Ich werde funkeln, das ist mein Job“
Redakteur
Von Jana Peters
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Chemnitz. Gayle Tufts ist Entertainerin, Autorin, Sängerin und Kommentatorin. Die Amerikanerin, die gern Deutsch und Englisch mischt, ist auf den großen genauso wie auf den kleinen Bühnen zu Hause. Mit der Moderation des Chemnitzer Opernballs gibt auch sie ein Debüt.

„Freie Presse“: Wie kommt es, dass Sie ausgerechnet den Chemnitzer Opernball moderieren?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.02.2026
3 min.
Wochenlanges Training für viereinhalb Minuten: Chemnitzer Debütanten bereiten sich auf Showmoment vor
Thilo Kühl-Schimmel gibt den Debütanten Antonia Seifert und Jakob Krause letzte Tipps zur Haltung.
24 Debütanten-Paare eröffnen am Samstag den 22. Chemnitzer Opernball. Unter ihnen sind zwei Oederaner, die mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die Proben gegangen sind.
Steffi Hofmann
18:10 Uhr
5 min.
Winterwetter führt zu Unfällen und legt Flughafen BER lahm
Viele Passagiere mussten ausharren.
Der DWD hat die Unwetterwarnung für den Nordosten Deutschlands aufgehoben, verweist aber auf "markante Glätte". Es kommt zu mehreren Unfällen, Blitzeis legt den Berliner Flughafen lahm.
06:29 Uhr
5 min.
Gil Ofarims Leipziger Davidstern-Skandal: So viel Schmerzensgeld bekommt der Hotelmitarbeiter - und darum muss der Musiker schweigen
Murwillumbah: Ein nachdenklicher Gil Ofarim im australischen RTL-Dschungelcamp.
Seit Beginn der neuen Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ warten die Zuschauer auf neue Infos zum Davidstern-Skandal von 2021. Nun meldet sich Gil Ofarims Anwalt zu Wort.
Patrick Hyslop
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
19.12.2025
1 min.
Was macht die Berlinerin Gayle Tufts am 7. Februar in Chemnitz?
Gayle Tufts stammt aus den USA, lebt in Berlin und moderiert den Chemnitzer Opernball.
Beim 22. Chemnitzer Opernball soll es funkeln. Die Theater Chemnitz geben Details bekannt.
Susanne Kiwitter
18:00 Uhr
3 min.
Überholen in der Kurve: Ist diese Stelle im Erzgebirge besonders gefährlich?
Überholen nicht explizit verboten auf der B 180 bei Stollberg in Richtung Zwönitz.
Auf der B 180 hinter Stollberg ist Überholen nicht offiziell verboten – trotz eingeschränkter Sicht, wie ein Anwohner kritisiert. Er will ein Überholverbot. Wie stehen die Chancen?
Ulrike Abraham
Mehr Artikel