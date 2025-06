Mopedfahrerin bei Unfall in Lichtenau schwer verletzt: Was dazu bekannt ist

Eine Mopedfahrerin ist bei einem Unfall im Ortsteil Garnsdorf schwer verletzt worden. Wie das passiert ist und warum es später erneut geknallt hat.

Gleich zwei Unfälle mit verletzten Jugendlichen haben am Donnerstag den Rettungsdienst in Lichtenau beschäftigt. Eine 18-jährige Mopedfahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Sie war gegen 6.30 Uhr auf der Garnsdorfer Hauptstraße in Richtung Chemnitztalstraße unterwegs, als sie an der Einmündung Claußnitzer Straße von...