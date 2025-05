Morgen mehrere Demonstrationen in Chemnitzer Innenstadt

Der 8. Mai ist der Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Auch in Chemnitz wird mit Kundgebungen und einem Aufzug daran erinnert.

Chemnitz. Am Nachmittag des 8. Mai startet das Programm um 15 Uhr mit einer Kundgebung mit dem Titel: „80. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus‘“ am Karl-Marx-Kopf. Die Veranstaltung auf dem Platz davor hat die Partei „Die Linke“ bis 18 Uhr angemeldet.

Von 16 bis 17 Uhr ist eine Kundgebung im Ehrenfriedhof am Richterweg geplant. Der Anmelder, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN Chemnitz), rechnet mit 50 Teilnehmern.

Für die Zeit von 16.30 bis 18.45 Uhr hat das Bündnis „Chemnitz Nazifrei“ eine Kundgebung und einen Aufzug angemeldet. Die Auftaktveranstaltung erfolgt am Ernst-Thälmann-Denkmal am Schloßteich. Von dort geht die Route zum Theaterplatz, zum Johannisplatz und zur Annenstraße, wo jeweils Zwischenkundgebungen geplant sind. Die Abschlusskundgebung ist an der Jugendkirche St. Johannis geplant. Die angemeldete Teilnehmerzahl beträgt 50. (cma)