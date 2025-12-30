Morgens in Chemnitz: E-Scooter-Fahrer steht unter Drogen

Ein E-Scooter-Fahrer wird am Montagmorgen in Borna-Heinersdorf von der Polizei gestoppt. Die Beamten machen eine überraschende Entdeckung. Warum der 19-Jährige nun in Schwierigkeiten steckt.

Ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr in Borna-Heinersdorf von der Polizei angehalten worden, da an seinem Fahrzeug Kennzeichen fehlten. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass für den Roller keine gültige Pflichtversicherung bestand. Dafür fanden die Polizisten bei dem jungen Mann mehrere Tabletten...