MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Morgens in Chemnitz: E-Scooter-Fahrer steht unter Drogen

Der junge Mann wurde von der Polizei angehalten, weil an dem E-Scooter Kennzeichen fehlten.
Der junge Mann wurde von der Polizei angehalten, weil an dem E-Scooter Kennzeichen fehlten. Bild: Symbolfoto: Jens Büttner/dpa
Der junge Mann wurde von der Polizei angehalten, weil an dem E-Scooter Kennzeichen fehlten.
Der junge Mann wurde von der Polizei angehalten, weil an dem E-Scooter Kennzeichen fehlten. Bild: Symbolfoto: Jens Büttner/dpa
Chemnitz
Morgens in Chemnitz: E-Scooter-Fahrer steht unter Drogen
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein E-Scooter-Fahrer wird am Montagmorgen in Borna-Heinersdorf von der Polizei gestoppt. Die Beamten machen eine überraschende Entdeckung. Warum der 19-Jährige nun in Schwierigkeiten steckt.

Ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr in Borna-Heinersdorf von der Polizei angehalten worden, da an seinem Fahrzeug Kennzeichen fehlten. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass für den Roller keine gültige Pflichtversicherung bestand. Dafür fanden die Polizisten bei dem jungen Mann mehrere Tabletten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:01 Uhr
2 min.
Das sind die beliebtesten Babynamen in Sachsen 2025
Welche Babynamen hierzulande 2025 besonders beliebt waren, steht nun fest. (Archiv)
Wie soll das Kind heißen? Werdende Eltern haben da durchaus die Qual der Wahl. Für diese Namen haben sich die Eltern im Freistaat dieses Jahr besonders häufig entschieden.
Patrick Hyslop
17:45 Uhr
1 min.
Unfall im Erzgebirge: Seniorin von rückwärtsfahrendem Auto erfasst
Unfälle in Annaberg-Buchholz und Niederdorf hielten die Polizei auf Trab.
Bei Unfällen in Annaberg-Buchholz und Niederdorf sind eine Fußgängerin (73) schwer und eine Autofahrerin (21) leicht verletzt worden. Das ist passiert.
Holk Dohle
30.12.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge benennt Straße um – nach Hinweis von Schülern
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird umbenannt.
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird bald in Felix-Weiße-Straße umbenannt. Dem vorausgegangen ist ein Brief an den Oberbürgermeister. Was das nun für Anwohner und ansässige Firmen bedeutet.
Patrick Herrl
17:42 Uhr
3 min.
Leitartikel zum neuen Jahr: Lieber nicht ganz so perfekt sein.
Ein Prosit aufs neue Jahr: Aber vielleicht muss ja nicht alles perfekt sein?
Die Sehnsucht nach Perfektionismus ist in Deutschland oft besonders groß. Diesem Streben hat das Land auch viel zu verdanken. Doch in Politik und Verwaltung bremst diese Haltung derzeit zu viel aus. Das muss sich ändern.
Tobias Peter
25.11.2025
1 min.
E-Scooter-Fahrer rollt in Zwickau in Schlangenlinie
Die Polizei ertappte einen Scooter-Fahrer, der unter Drogen unterwegs war.
Ein Test der Polizei deutet auf die Wirkung von Cannabinoiden bei dem Scooter-Fahrer hin. Was die Polizei noch entdeckte.
Lutz Kirchner
12:20 Uhr
1 min.
Jugendliche mit gestohlenen E-Scootern auf Sonnenberg erwischt
Die gestohlenen E-Scooter konnten den Besitzern zurückgegeben werden.
Die E-Scooter konnten von der Polizei Kellereinbrüchen an der Zietenstraße zugeordnet werden.
Christian Mathea
Mehr Artikel