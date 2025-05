Motorradfahrer in Limbach-Oberfrohna schwer verletzt

Der 41-Jährige war zuvor von einem Autofahrer übersehen worden. Es kam zu einem schweren Zusammenstoß.

Limbach-Oberfrohna.

Ein 41-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf der Hohensteiner Straße in Limbach-Oberfrohna schwer verletzt worden. Der 41-Jährige war nach Angaben einer Polizeisprecherin auf seinem KTM-Motorrad gegen 15 Uhr aus Richtung Ost-Ring in Richtung Chemnitzer Straße unterwegs, als ein 50-Jähriger mit seinem Toyota rückwärts aus seiner Grundstücksausfahrt fuhr. Dabei übersah der Toyota-Fahrer den 41-Jährigen auf seinem Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Aufgrund der Kollision stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich schwer. Der Mann wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Den bei dem Unfall entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf 11.000 Euro. (upa/grun)