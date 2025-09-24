Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mountainbiker Lukas Knopf springt Nischel vor der Nase herum

Bild: Toni Söll
Bild: Toni Söll
Chemnitz
Mountainbiker Lukas Knopf springt Nischel vor der Nase herum
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Radprofi plant sein zweites Freestyle-Event in der Messe Chemnitz. 2024 kamen 2000 Radsportfans. Bei der zweiten Auflage soll auch der Nachwuchs seine Bühne bekommen.

Lukas Knopf ist aus der Radsport-Szene kaum mehr wegzudenken. Und er versteht es, andere dafür zu begeistern. Der Youtuber und Mountainbiker ist gerade dabei, sein zweites Freestyle-Event auf die Beine zu stellen. Nach der Premiere von „Stunt it!“ im November 2024 mit mehr als 2000 begeisterten Zuschauenden geht das Event in die nächste...
