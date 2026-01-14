Move Your Hands: Leipziger Big Band bringt den Jazz ins Weltecho

Die Big Band der Hochschule für Musik und Theater Leipzig gastiert am kommenden Freitag im Weltecho.

Am Freitag, den 16. Januar, verwandelt sich das Weltecho in der Annaberger Straße 24 in einen Hotspot für Jazz-Liebhaber. Ab 20 Uhr präsentiert die Big Band der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig ein hochkarätiges und abwechslungsreiches Programm unter der Leitung von Rolf von Nordenskjöld.