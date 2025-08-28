„Mr. Snow“ aus Chemnitz baut in Dänemark Europas größte Textilschnee-Anlage

Mit 5000 Quadratmetern ist es auch das bisher größte Projekt mit den künstlichen Ski-Matten von „Mr. Snow“. Dabei kommt eine Produktinnovation zum Einsatz.

Sechs verschiedene Parcours, darunter eine 180 Meter lange Abfahrt, eine Buckelpiste für Fortgeschrittene und eine Schanze für Freestyler mit Airbag für die Landung. Auf dem Gelände der BGI Akademie im dänischen Hornsyld ist die 5000 Quadratmeter große „MR.SNOW 360°"-Arena entstanden, die größte vollständig mit Textilschnee...