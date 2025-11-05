Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Müll an Chemnitzer Wetterpilz: Anzahl illegaler Müllentsorgungen deutlich gestiegen

Der Wetterpilz auf dem Pfarrhübel wurde als Müllhalde benutzt.
Der Wetterpilz auf dem Pfarrhübel wurde als Müllhalde benutzt.
Der Wetterpilz auf dem Pfarrhübel wurde als Müllhalde benutzt.
Der Wetterpilz auf dem Pfarrhübel wurde als Müllhalde benutzt.
Chemnitz
Müll an Chemnitzer Wetterpilz: Anzahl illegaler Müllentsorgungen deutlich gestiegen
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Ausblick vom Pfarrhübel wird derzeit getrübt. Unbekannte haben am Aussichtspunkt auf dem Höhenweg illegal Müll abgelagert. Nicht das erste Mal in diesem Jahr.

Müll an Wanderwegen ist leider nichts Neues. Aber das Ausmaß an einem der Wetterpilze entlang des Höhenweges hat es in sich. Vom Mini-Tresor bis zu Essensresten ist da alles dabei. Unbekannte haben Teile ihres Hausrats auf dem Wanderweg achtlos entsorgt. Bücher, Topfdeckel, Schokolade, Trinkflaschen, Töpfe, andere Küchenutensilien und...
