Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Müller-Filiale verlässt Limbach-Oberfrohna und zieht nach Chemnitz

1993 ist die Müller-Filiale in das damals neue Stadthaus an der Jägerstraße eingezogen. Mitte September 2025 ist Schluss.
1993 ist die Müller-Filiale in das damals neue Stadthaus an der Jägerstraße eingezogen. Mitte September 2025 ist Schluss. Bild: Toni Söll
1993 ist die Müller-Filiale in das damals neue Stadthaus an der Jägerstraße eingezogen. Mitte September 2025 ist Schluss.
1993 ist die Müller-Filiale in das damals neue Stadthaus an der Jägerstraße eingezogen. Mitte September 2025 ist Schluss. Bild: Toni Söll
Chemnitz Umland
Müller-Filiale verlässt Limbach-Oberfrohna und zieht nach Chemnitz
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Stadthaus an der Jägerstraße hat schon viele Geschäfte beherbergt. Die einen blieben lange, die anderen hielten nur kurz durch. Nun zieht mit dem Kaufhaus Müller ein Mieter der ersten Stunde aus. Was bedeutet das für die anderen Geschäfte?

Bei Müller hat man das Gefühl, als würde man durch ein Kaufhaus spazieren, so wie in früheren Zeiten, nur eben etwas kleiner. In der ersten Etage Shampoos, Olivenöl und Schreibwaren, oben Spielzeug und Videos. Selbst eine Schallplattensammlung gibt es in der Filiale im Stadthaus.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
14:54 Uhr
1 min.
Beachvolleyball: Zauberkugel-Tag im Oelsnitzer Freibad beginnt erst mal sportlich
Beim Pokalturnier im Beachvolleyball geht es am Samstag im Oelsnitzer Freibad wieder hoch her.
Zehn Hobbymannschaften aus Oelsnitz und Umgebung kämpfen am Samstag im Freibad Elstergarten um den Zauberpokal, der jetzt Villmann-Security-Cup heißt.
Thomas Gräf
09.07.2025
2 min.
Nach Geldautomaten-Sprengung in Limbach-Oberfrohna: Commerzbank trifft Entscheidung
In der Nacht zum 20. Juni explodierte ein Sprengsatz in der Commerzbank-Filiale.
Der Aufwand, die Schäden am Serviceterminal in der Filiale am Johannisplatz wieder zu beheben, ist groß. Das Geldinstitut legt nun einen groben Plan vor.
Susanne Kiwitter
17.07.2025
4 min.
Supermärkte, Drogerie, Imbiss und Luxuswohnungen: Was kommt alles in das Simmel-Gebäude in der Chemnitzer City?
Peter Simmel will seinen neuen Markt am 30. September öffnen. „Wir haben noch nie eine angekündigte Eröffnung verschoben.“
Der 26. Markt wird auch das größte Gebäude von Peter Simmel. Neben seinem eigenen Supermarkt holt sich der Investor viele Mieter ins Haus. Noch zweieinhalb Monate bis zur Eröffnung.
Christian Mathea
14:55 Uhr
1 min.
Polizei warnt vor Auto-Einbrüchen: In Freiberg und Döbeln wurden Rucksack und Geldbörsen gestohlen
Unbekannte (Symbolfoto) haben in den vergangenen Tagen in Mittelsachsen Autos aufgebrochen.
Die Täter hatten jeweils die Seitenscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen. Die Polizei rät erneut, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen.
FP
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
Mehr Artikel