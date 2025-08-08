Müller-Filiale verlässt Limbach-Oberfrohna und zieht nach Chemnitz

Das Stadthaus an der Jägerstraße hat schon viele Geschäfte beherbergt. Die einen blieben lange, die anderen hielten nur kurz durch. Nun zieht mit dem Kaufhaus Müller ein Mieter der ersten Stunde aus. Was bedeutet das für die anderen Geschäfte?

Bei Müller hat man das Gefühl, als würde man durch ein Kaufhaus spazieren, so wie in früheren Zeiten, nur eben etwas kleiner. In der ersten Etage Shampoos, Olivenöl und Schreibwaren, oben Spielzeug und Videos. Selbst eine Schallplattensammlung gibt es in der Filiale im Stadthaus.