Mülltonnen-Ärger in Chemnitz: Wenn Biomüll und Gelbe Tonnen stehenbleiben

Die schneereichen Wintertage Anfang des Jahres sorgen noch immer für Beeinträchtigungen – zumindest, wenn es um Mülltonnen geht. Anwohner am Rosentor brachten einen Teil ihres Mülls nun schon selbst weg.

Es ist zum Glück noch immer kalt genug, sodass sich der Geruch in Grenzen hält. Doch Anwohnern der Straße Rosentor im Stadtteil Bernsdorf stinkt es dennoch – im übertragenen Sinn. Seit Wochen, so erzählt ein Mann, sei ein Teil der Mülltonnen nicht geleert worden. Konkret gehe es um die Biomüll-Tonnen. Diese werden normalerweise... Es ist zum Glück noch immer kalt genug, sodass sich der Geruch in Grenzen hält. Doch Anwohnern der Straße Rosentor im Stadtteil Bernsdorf stinkt es dennoch – im übertragenen Sinn. Seit Wochen, so erzählt ein Mann, sei ein Teil der Mülltonnen nicht geleert worden. Konkret gehe es um die Biomüll-Tonnen. Diese werden normalerweise...