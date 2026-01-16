MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Mülltonnen-Ärger in Chemnitz: Wenn Biomüll und Gelbe Tonnen stehenbleiben

Volle Mülltonnen, weil die Müllabfuhr nicht kommt. Auch bei den Nachbarn quillt die Tonne über.
Volle Mülltonnen, weil die Müllabfuhr nicht kommt. Auch bei den Nachbarn quillt die Tonne über. Bild: D. Märkisch
Die Straße Rosentor ist nicht sehr breit. Der Winterdienst kommt hier eigentlich nie lang. Die Anwohner würden die Tonnen auch zu einer Sammelstelle bringen.
Die Straße Rosentor ist nicht sehr breit. Der Winterdienst kommt hier eigentlich nie lang. Die Anwohner würden die Tonnen auch zu einer Sammelstelle bringen. Bild: Denise Märklisch
Am Ende der Straße führt ein Durchgang durch eine Häuserzeile. Autos passen durch, Lkw nicht.
Am Ende der Straße führt ein Durchgang durch eine Häuserzeile. Autos passen durch, Lkw nicht. Bild: Denise Märkisch
Volle Mülltonnen, weil die Müllabfuhr nicht kommt. Auch bei den Nachbarn quillt die Tonne über.
Volle Mülltonnen, weil die Müllabfuhr nicht kommt. Auch bei den Nachbarn quillt die Tonne über. Bild: D. Märkisch
Die Straße Rosentor ist nicht sehr breit. Der Winterdienst kommt hier eigentlich nie lang. Die Anwohner würden die Tonnen auch zu einer Sammelstelle bringen.
Die Straße Rosentor ist nicht sehr breit. Der Winterdienst kommt hier eigentlich nie lang. Die Anwohner würden die Tonnen auch zu einer Sammelstelle bringen. Bild: Denise Märklisch
Am Ende der Straße führt ein Durchgang durch eine Häuserzeile. Autos passen durch, Lkw nicht.
Am Ende der Straße führt ein Durchgang durch eine Häuserzeile. Autos passen durch, Lkw nicht. Bild: Denise Märkisch
Chemnitz
Mülltonnen-Ärger in Chemnitz: Wenn Biomüll und Gelbe Tonnen stehenbleiben
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die schneereichen Wintertage Anfang des Jahres sorgen noch immer für Beeinträchtigungen – zumindest, wenn es um Mülltonnen geht. Anwohner am Rosentor brachten einen Teil ihres Mülls nun schon selbst weg.

Es ist zum Glück noch immer kalt genug, sodass sich der Geruch in Grenzen hält. Doch Anwohnern der Straße Rosentor im Stadtteil Bernsdorf stinkt es dennoch – im übertragenen Sinn. Seit Wochen, so erzählt ein Mann, sei ein Teil der Mülltonnen nicht geleert worden. Konkret gehe es um die Biomüll-Tonnen. Diese werden normalerweise...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:05 Uhr
4 min.
Fehlerfreie Preuß ohne Podest - Grotian blickt gen Olympia
Franziska Preuß am Ruhpoldinger Schießstand.
Franziska Preuß zeigt sich beim Weltcup in ihrer Wahlheimat stark verbessert. Sie trifft alle Scheibe, aber dennoch reicht es nicht. Selina Grotian knackt derweil die halbe Olympia-Norm.
Sandra Degenhardt und Thomas Wolfer, dpa
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
15.01.2026
4 min.
„Stern“ nennt Stadträtin aus dem Erzgebirge eine von 50 Deutschen, die Hoffnung machen
Die Auer Stadträtin Claudia Ficker zählt das Magazin „Stern“ zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“.
Ob Roland Kaiser oder Rapperin Ikkimel: Mehrere Promis zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Darunter ist auch eine Stadträtin aus dem Erzgebirge. Das ist die Geschichte dahinter.
Jürgen Freitag
18:00 Uhr
2 min.
Gelungene Beräumung von Eis und Schnee in Chemnitz? Winterdienst-Chef zufrieden, Kritik vom Stadtrand
Starker Schneefall am Freitag vergangener Woche forderte den Chemnitzer Winterdienst.
Der Wintereinbruch zu Jahresbeginn hat den Winterdienst voll gefordert – mit entsprechenden Auswirkungen auf das Budget. Sparen könne man kaum, machte Winterdienst-Chef Kropp deutlich.
Benjamin Lummer
17:09 Uhr
2 min.
Fraureuth vor der Wahl: Wer folgt auf Langzeitbürgermeister Matthias Topitsch?
In Fraureuth wird bald gewählt: Der Wahlausschuss hat die beiden Bewerber offiziell zugelassen.
Der Wahlausschuss hat entschieden: Am 22. März wählen die Einwohner zwischen zwei Kandidaten – ein seltenes Duell um die Rathausspitze, das frischen Wind in die Kommunalpolitik bringen könnte.
Jochen Walther
26.11.2025
4 min.
Wohin mit Elektroschrott? Die häufigsten Fehler bei der Müllentsorgung in Chemnitz
Alte Handys, blinkende Turnschuhe, Rasierapparate, Haushaltstechnik und andere Elektronik gehören nicht in die schwarze Tonne.
Von Bränden in Müllautos liest man in letzter Zeit häufiger. Der Grund: Falsche Entsorgung von Elektronik in schwarzen Tonnen. Aber das ist nicht das einzige Problem, mit dem die Abfallentsorger tagtäglich zu kämpfen haben.
Christian Mathea
Mehr Artikel