Mulchen, Gießtöpfe, Mischbepflanzung: Welche Tricks Chemnitzer Kleingärtner gegen Trockenheit haben

Die tagelange Dürre ist ein Problem in den Parzellen, mit dem Gießen kommt man kaum noch hinterher. In der Gartensparte „Hammerfrieden“ könnten die Mitglieder trotzdem in den Urlaub fahren und ihre Pflanzen wären versorgt.

Wenn Sören Weißflug seine Pflanzen gießt, dann nur direkt am Stängel über der Wurzel und nicht mit einem Brauseaufsatz auf der Gießkanne. „Wichtig ist, dass die Wurzeln nach unten in die Erde wachsen und sich nicht in Bodennähe ausbreiten“, erklärt er. Genau dazu komme es aber, wenn man das Wasser mit der Brause zu breit auf der Erde... Wenn Sören Weißflug seine Pflanzen gießt, dann nur direkt am Stängel über der Wurzel und nicht mit einem Brauseaufsatz auf der Gießkanne. „Wichtig ist, dass die Wurzeln nach unten in die Erde wachsen und sich nicht in Bodennähe ausbreiten“, erklärt er. Genau dazu komme es aber, wenn man das Wasser mit der Brause zu breit auf der Erde...