Musikalisch vor Betrug warnen: Polizeiorchester kommt mit außergewöhnlicher Idee nach Limbach-Oberfrohna

Chemnitz Umland
Wie können sich Senioren vor Betrug am Telefon schützen? Darüber informieren Polizei und Polizeiorchester in Limbach-Oberfrohna auf besonderem Wege.
Musikalische Unterhaltung mit dem Schutz vor Betrügern verbinden – das möchte das Polizeiorchester Sachsen bei einer besonderen Veranstaltung in Limbach-Oberfrohna. Am 22. Oktober sind die Musikerinnen und Musiker ab 15 Uhr für ein Seniorenkonzert mit einem bunten musikalischen Programm vor Ort. Werke aus Swing, Jazz, Melodien der Klassik und...
