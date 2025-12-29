Musikalischer Jahresausklang in der Chemnitzer Kreuzkirche

Werke für Trompete und Orgel unter anderem von Bach und Händel sind am Silvesterabend zu erleben.

Zu einem Konzert lädt die Chemnitzer Kirchgemeinde St. Jakobi-Kreuz am Silvesterabend ab 18 Uhr ein. In der Kreuzkirche an der Henriettenstraße auf dem Kaßberg bringen Steffen Walther an der Orgel und Stefan Leitner auf der Trompete unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel zu Gehör. Eintrittskarten gibt es für...