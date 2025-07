Mutmaßlicher Räuber verhaftet: Trio wollte Chemnitzer Senior um 1000 Euro erleichtern

Die Polizei Chemnitz klärt den Überfall auf einen 86-Jährigen auf. Videoaufnahmen führten zur Identifizierung der Angreifer.

Die Beamten der Polizeidirektion Chemnitz haben ein Männer-Trio überführt, dass Anfang Mai einen 86-Jährigen in der Theaterstraße überfallen haben soll. Der Senior hatte zuvor 1000 Euro in einer Bankfiliale abgehoben, ohne zu bemerken, dass er von drei Männern beobachtet wurde. Nachdem er in einen Linienbus gestiegen und ins Yorckgebiet...