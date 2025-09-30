Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mysteriöser Fußgänger auf A 4: Polizei entdeckt Ungewöhnliches in Lichtenau

Blick von der Brücke in Dittersbach über die A 4 in Richtung Chemnitz.
Blick von der Brücke in Dittersbach über die A 4 in Richtung Chemnitz. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Chemnitz Umland
Mysteriöser Fußgänger auf A 4: Polizei entdeckt Ungewöhnliches in Lichtenau
Redakteur
Von Bettina Junge
Ein nächtlicher Spaziergang auf der Autobahn 4 sorgt für Aufregung. Ein betrunkener Mann wird kontrolliert, der einen Autoschlüssel bei sich trägt.

Beamte trauten am Dienstag gegen 3.30 Uhr ihren Augen kaum: Ein Mann spazierte auf der Autobahn 4 in Richtung Dresden. Kurz vor der Anschlussstelle Frankenberg kontrollierten die Beamten den 37-jährigen Deutschen und stellten Alkoholgeruch fest. Der Test ergab 1,62 Promille. Zudem fand die Polizei einen Fahrzeugschlüssel für einen Mazda....
