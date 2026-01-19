Mysteriöses „Sturmlokal“ in Limbach-Oberfrohna: Mann für Schild an Privathaus verurteilt

Keine offizielle Gastronomie, aber der Eingang zu seinem Keller: Ein Limbacher nannte ihn „Sturmlokal“. Dafür ist er verurteilt worden.

2025 hat ein mysteriöses „Sturmlokal“ für Aufsehen in Limbach-Oberfrohna gesorgt. Polizei und Verfassungsschutz beschäftigten sich mit dem Verdacht einer rechtsextremen Straftat. Auf Anfrage der „Freien Presse“ wurde nun bekannt, dass der Hausbesitzer in Folge der Ermittlungen verurteilt worden ist. 2025 hat ein mysteriöses „Sturmlokal“ für Aufsehen in Limbach-Oberfrohna gesorgt. Polizei und Verfassungsschutz beschäftigten sich mit dem Verdacht einer rechtsextremen Straftat. Auf Anfrage der „Freien Presse“ wurde nun bekannt, dass der Hausbesitzer in Folge der Ermittlungen verurteilt worden ist.