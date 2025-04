Nach 20 Jahren ein neuer Look: So empfängt die Stadtbibliothek im Tietz jetzt ihre Nutzer

Seit Jahresbeginn mussten Nutzer Umwege in Kauf nehmen, um in die Bibliothek zu gelangen. Jetzt sind die Umbauarbeiten abgeschlossen.

Wer sich ein Buch nicht ausleihen, sondern gleich in der Bibliothek lesen möchte, kann es sich ab sofort in einem Lesebereich mit neuen Möbeln in der Bestseller-Ecke gemütlich machen. Der Fokus bei den Umbauarbeiten in der Zentralbibliothek im Tietz lag allerdings auf dem Eingangsbereich. Dieser wurde neu gestaltet, barrierefrei und...