Nach Angriffen auf Frauen in Chemnitz: Mutmaßlicher Täter kein Unbekannter

Ein offenbar psychisch kranker Mann attackierte über Stunden hinweg auf offener Straße immer wieder Frauen. Die Polizei sieht nun die Gesundheitsbehörden am Zug.

Nach den Angriffen eines 21-Jährigen auf mehrere Frauen im Stadtgebiet ist offen, wie es mit dem Mann weitergeht. Wie die Polizei auf Anfrage der „Freien Presse“ mitteilt, ist der Angreifer für die Behörden kein Unbekannter. Er sei „durch diverse Eigentums- und Rohheitsdelikte hinlänglich polizeibekannt“, sagte ein Sprecher. Nach den...