Regionale Nachrichten und News
  • Nach Aus für Thyssenkrupp-Standort Chemnitz/Hohenstein: Sozialplan liegt vor

Die Werkhalle von Thyssenkrupp an der Zeißigstraße in Hohenstein-Ernstthal.
Die Werkhalle von Thyssenkrupp an der Zeißigstraße in Hohenstein-Ernstthal. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Chemnitz
Nach Aus für Thyssenkrupp-Standort Chemnitz/Hohenstein: Sozialplan liegt vor
Redakteur
Von Christian Mathea
Bis spätestens 2026 wird die Produktion in den beiden Werkhallen komplett runtergefahren. Es gibt aber noch Hoffnung für eine Übernahme des Standorts.

Sechs Wochen ist es mittlerweile her, dass die Geschäftsleitung von Thyssenkrupp Automation Engineering den 270 Mitarbeitern in der Werkhalle an der Leipziger Straße mitteilte, dass der Standort geschlossen wird. Jetzt haben sich Unternehmen und Betriebsrat auf einen Sozialplan verständigt. „Alle Mitarbeitenden werden in den kommenden Wochen...
Mehr Artikel