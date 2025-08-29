Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nach Automatensprengung: Commerzbank-Filiale in Limbach-Oberfrohna öffnet wieder

Beraterin Bianca Reinelt neben einem Automaten, der ab nächster Woche zur Verfügung steht. Bild: Commerzbank
Beraterin Bianca Reinelt neben einem Automaten, der ab nächster Woche zur Verfügung steht. Bild: Commerzbank
Chemnitz Umland
Nach Automatensprengung: Commerzbank-Filiale in Limbach-Oberfrohna öffnet wieder
Redakteur
Von Christian Mathea
In der nächsten Woche soll der Filialbetrieb wieder eingeschränkt laufen. Doch Geld abheben am Automaten geht noch nicht.

Nach der Geldautomatensprengung in Limbach-Oberfrohna öffnet die Commerzbank-Filiale am Johannisplatz in der nächsten Woche wieder eingeschränkt für den Kundenverkehr. Das teilt die Bank in einer Pressemitteilung mit. Demnach wurde die Filiale so weit gesichert, dass die Berater wieder vor Ort arbeiten könnten. Zudem steht ein unbeschädigtes...
