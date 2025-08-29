Nach Automatensprengung: Commerzbank-Filiale in Limbach-Oberfrohna öffnet wieder

Chemnitz Umland
In der nächsten Woche soll der Filialbetrieb wieder eingeschränkt laufen. Doch Geld abheben am Automaten geht noch nicht.
Nach der Geldautomatensprengung in Limbach-Oberfrohna öffnet die Commerzbank-Filiale am Johannisplatz in der nächsten Woche wieder eingeschränkt für den Kundenverkehr. Das teilt die Bank in einer Pressemitteilung mit. Demnach wurde die Filiale so weit gesichert, dass die Berater wieder vor Ort arbeiten könnten. Zudem steht ein unbeschädigtes...
