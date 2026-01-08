Nach Automatensprengung in Limbach-Oberfrohna: Commerzbank schließt für Baumaßnahmen

Chemnitz Umland
Ein Schritt Richtung Normalität auf dem Johannisplatz: Mehr als ein halbes Jahr nach der Explosion geht nun die Instandsetzung der Commerzbank weiter. Das ist geplant.
Spanplatten statt Glasfassade: Das ist der Status quo der Commerzbank in Limbach-Oberfrohna. Seit der spektakulären Automatensprengung im Juni 2025 ist der Betrieb der Bank stark eingeschränkt. Jetzt kündigt das Finanzinstitut umfangreiche Baumaßnahmen an.
