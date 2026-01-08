MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Nach Automatensprengung in Limbach-Oberfrohna: Commerzbank schließt für Baumaßnahmen

Seit August 2025 nur eingeschränkt geöffnet: Die Commerzbank in Limbach-Oberfrohna.
Seit August 2025 nur eingeschränkt geöffnet: Die Commerzbank in Limbach-Oberfrohna. Bild: Andreas Seidel
Bisher ist die Filiale nur über den Seiteneingang betretbar.
Bisher ist die Filiale nur über den Seiteneingang betretbar. Bild: Andreas Seidel
Ende Januar wird an der Fassade der Commerzbank gearbeitet.
Ende Januar wird an der Fassade der Commerzbank gearbeitet. Bild: Andreas Seidel
Seit August 2025 nur eingeschränkt geöffnet: Die Commerzbank in Limbach-Oberfrohna.
Seit August 2025 nur eingeschränkt geöffnet: Die Commerzbank in Limbach-Oberfrohna. Bild: Andreas Seidel
Bisher ist die Filiale nur über den Seiteneingang betretbar.
Bisher ist die Filiale nur über den Seiteneingang betretbar. Bild: Andreas Seidel
Ende Januar wird an der Fassade der Commerzbank gearbeitet.
Ende Januar wird an der Fassade der Commerzbank gearbeitet. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Nach Automatensprengung in Limbach-Oberfrohna: Commerzbank schließt für Baumaßnahmen
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Schritt Richtung Normalität auf dem Johannisplatz: Mehr als ein halbes Jahr nach der Explosion geht nun die Instandsetzung der Commerzbank weiter. Das ist geplant.

Spanplatten statt Glasfassade: Das ist der Status quo der Commerzbank in Limbach-Oberfrohna. Seit der spektakulären Automatensprengung im Juni 2025 ist der Betrieb der Bank stark eingeschränkt. Jetzt kündigt das Finanzinstitut umfangreiche Baumaßnahmen an.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
09.01.2026
2 min.
Trump: Nur mein Sinn für Moral kann mich zurückhalten
Er brauche kein internationales Recht, sagte US-Präsident Donald Trump der "New York Times". (Archivbild)
Setzt das internationale Recht Grenzen für Donald Trump? Der US-Präsident selbst fühlt sich nur von seinem Sinn für Moral eingeschränkt, wie er der "New York Times" offenbarte.
18.12.2025
2 min.
Neue Chefin mit klarer Ansage: Commerzbank bleibt in Crimmitschau
Michele Joost, die zuletzt in Zwickau tätig war, ist neue Filialleiterin in Crimmitschau.
Nach dem angekündigten Rückzug der Deutschen Bank setzt die Commerzbank auf Stabilität. Die neue Filialleiterin plant Wachstum und mehr Beratung.
Jochen Walther
10:30 Uhr
2 min.
Dieses Hotel im Erzgebirge gehört zu den besten in Deutschland in Sachen Familienfreundlichkeit
Das Hotel „Am Bühl“ in Eibenstock ist Sachsens familienfreundlichstes Hotel.
Wo steht das beste Hotel mit Kinderbetreuung? Das wollte ein Internetportal wissen. Zur Auswahl standen 700 Familienhotels in 14 europäischen Ländern. Ein Haus im Erzgebirge schafft es sachsenweit auf Platz eins.
Heike Mann
09.01.2026
1 min.
Macho mit Manko: Der BMW X5 beim TÜV (seit 2013)
Der X5 punktet bei Komfort, Fahrwerk und Bremsen: Die meisten Baujahre zeigen in der Hauptuntersuchung nur wenige Schwächen.
Das Oberklasse-SUV X5 trumpft bei der HU mit standfesten Bremsen auf - überraschend angesichts des hohen Leergewichts. Eine Marotte am Fahrwerk des auffälligen Autos sollte man indes im Blick haben.
Stefan Weißenborn, dpa
05.01.2026
3 min.
Autofahrer verwüsten neue Beete am Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna: Laut Stadt nun „komplette Neuanlage“ nötig
Das Blumenbeet am umgestalteten Johannisplatz wurde als Parkplatz entfremdet.
Der zentrale Johannisplatz ist erst im vergangenen Jahr aufwendig umgestaltet worden. Jetzt ist es zu den ersten größeren Beschädigungen gekommen.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel