Nach Brand an Leipziger Straße in Chemnitz: Kriminalpolizei äußert sich zur Brandursache

Aufgrund des Wohnhausbrandes war die Leipzigerstraße am Mittwoch mehrere Stunden vollgesperrt. Nun gibt es erste Erkenntnisse zur Brandursache.

Nach einem Wohnhausbrand am Mittwochnachmittag an der Leipziger Straße in Chemnitz liegen der Kriminalpolizei nun erste Erkenntnisse zur Ursache des Feuers vor. Im Ergebnis der Untersuchung durch einen Brandursachenermittler am Donnerstag sei „am ehesten von einem technischen Defekt eines im Hause befindlichen elektrischen Gerätes“...