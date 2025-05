Nach Brand in den ehemaligen Wanderer-Werken in Chemnitz: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Am Freitagnachmittag rückte die Feuerwehr aus. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.

Nachdem es am Freitag in den ehemaligen Wanderer-Werken an der Zwickauer Straße in Chemnitz gebrannt hatte, laufen die Ermittlungen. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, war ein Brandursachenermittler vor Ort. Die Kripo geht von Brandstiftung aus. Polizei und Feuerwehr waren gegen 16 Uhr am Freitag nach einem Zeugenhinweis zu der...