Regionale Nachrichten und News
  • Nach brutalem Überfall in Chemnitz: Blinder Mann wartet vergeblich auf Gerechtigkeit

Torsten Albrecht wurde von zwei Männern brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt. Sie sind vor Gericht nicht erschienen. Es besteht wenig Hoffnung, dass sie bestraft werden.
Torsten Albrecht wurde von zwei Männern brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt. Sie sind vor Gericht nicht erschienen. Es besteht wenig Hoffnung, dass sie bestraft werden.
Chemnitz
Nach brutalem Überfall in Chemnitz: Blinder Mann wartet vergeblich auf Gerechtigkeit
Von Jana Peters
Zwei Männer haben nachts einen Blinden brutal überfallen. Er leidet seitdem unter Angststörungen. Und obwohl die Männer bekannt sind, gibt es wenig Hoffnung, dass sie vor Gericht bestraft werden.

Die Verhandlung sollte im größten Saal des Amtsgerichts Chemnitz stattfinden. Die vorsitzende Richterin, zwei Verteidiger, ein Dolmetscher, mehrere Zeugen sowie der Geschädigte mit einem Freund und einer Begleiterin der Opferhilfe sind anwesend. Doch es fehlen zwei: die Angeklagten. Ohne sie kann die Verhandlung gar nicht beginnen. Die...
