Nach doppelter Deutscher Meisterschaft: Chemnitzer Pflegeschule wird bundesweit zweites Leistungszentrum

Anna Telle verteidigte im Mai ihren Deutschen Meistertitel in der Pflege und bereitet sich nun auf die EM vor. Ihre Berufsschule am Zeisigwald wird auch deswegen als Leistungszentrum zertifiziert. Die Pläne der Verantwortlichen gehen noch darüber hinaus.

Die Chemnitzerin Anna Telle ist eine der besten Krankenpflegerinnen der Welt. Im vergangenen Jahr holte sie den Deutschen Meistertitel im entsprechenden Worldskills-Berufswettbewerb. Bei der Weltmeisterschaft im französischen Lyon wurde sie Zehnte und erhielt für ihre Leistungen eine Exzellenz-Medaille. Am Freitag bekam Telle nun endlich ihr...