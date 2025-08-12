Nach Einbrüchen in Keller und Garagen: Warum das Urteil für Wiederholungstäter in Chemnitz relativ mild ausfällt

Chemnitz
Es geht um dreifachen Diebstahl. Der Mann steht auch nicht das erste Mal vor Gericht, bereits 24 Einträge hat sein Strafregister.
Ein 41-Jähriger stand am Montag wegen dreifachen schweren Diebstahls vor dem Amtsgericht Chemnitz. Er war in Keller und Garagen eingedrungen, hatte Schlösser aufgebrochen und E-Bikes, Fahrradzubehör, eine Musikbox sowie eine Crossmaschine gestohlen. Der Angeklagte gestand die Taten in den Jahren 2022 und 2023. Laut seinem Verteidiger...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.