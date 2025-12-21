MENÜ
  • Nach erneutem Raub in Chemnitz: Polizei fasst mutmaßlichen Serientäter

Chemnitz
Nach erneutem Raub in Chemnitz: Polizei fasst mutmaßlichen Serientäter
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zwei weitere Raubstraftaten ereigneten sich am Wochenende. Die Polizei stellte Tatverdächtige. Für einen ging es direkt ins Gefängnis.

Die Polizei hat einen Mann gefasst, den sie für sieben Raubstraftaten in Chemnitz in den vergangenen Wochen verantwortlich macht. Das Amtsgericht erließ am Sonntag einen Untersuchungshaftbefehl. Der 19-jährige Syrer ist nun in einem Jugendgefängnis.
Mehr Artikel