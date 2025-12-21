Nach erneutem Raub in Chemnitz: Polizei fasst mutmaßlichen Serientäter

Chemnitz
Zwei weitere Raubstraftaten ereigneten sich am Wochenende. Die Polizei stellte Tatverdächtige. Für einen ging es direkt ins Gefängnis.
Die Polizei hat einen Mann gefasst, den sie für sieben Raubstraftaten in Chemnitz in den vergangenen Wochen verantwortlich macht. Das Amtsgericht erließ am Sonntag einen Untersuchungshaftbefehl. Der 19-jährige Syrer ist nun in einem Jugendgefängnis.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.