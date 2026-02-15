Nach Farbanschlag auf Vereinshaus in Chemnitz: Wofür steht Kaleb und welche Rolle spielt die Beratung Schwangerer?

Zu Weihnachten war das Haus an der Augustusburger Straße Ziel eines Farbanschlags. Kurz darauf tauchte ein anonymes Bekennerschreiben im Netz auf. Die Attacke richtete sich vor allem gegen einen Aspekt der Arbeit von Kaleb.

Im Hausflur hängen Bilder von Schwangeren, Kindern und Familien. Ähnlich sieht es auf der Haupt-Homepage aus. Neben dem Foto einer Schwangeren steht „Wunder des Lebens". Der christliche Verein Kaleb (der Name hat einen alttestamentarischen Bezug) bezeichnet sich als „erste Lebensrechtbewegung in den neuen Bundesländern", gegründet...