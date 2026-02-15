MENÜ
  Nach Farbanschlag auf Vereinshaus in Chemnitz: Wofür steht Kaleb und welche Rolle spielt die Beratung Schwangerer?

Kaleb-Geschäftsführer Ernst von Heyking und Vereinsvorsitzende Claudia Goldhahn.
Kaleb-Geschäftsführer Ernst von Heyking und Vereinsvorsitzende Claudia Goldhahn. Bild: Andreas Seidel
Beseitigt wurden die Schäden an der Fassade an der Augustusburger Straße noch nicht. Grund ist die Witterung.
Beseitigt wurden die Schäden an der Fassade an der Augustusburger Straße noch nicht. Grund ist die Witterung. Bild: Andreas Seidel
Der Vereinsname steht für „Kooperative Arbeit Leben ehrfürchtig bewahren“. Es ist ein christlicher Verein.
Der Vereinsname steht für „Kooperative Arbeit Leben ehrfürchtig bewahren“. Es ist ein christlicher Verein. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Nach Farbanschlag auf Vereinshaus in Chemnitz: Wofür steht Kaleb und welche Rolle spielt die Beratung Schwangerer?
Von Denise Märkisch
Zu Weihnachten war das Haus an der Augustusburger Straße Ziel eines Farbanschlags. Kurz darauf tauchte ein anonymes Bekennerschreiben im Netz auf. Die Attacke richtete sich vor allem gegen einen Aspekt der Arbeit von Kaleb.

Im Hausflur hängen Bilder von Schwangeren, Kindern und Familien. Ähnlich sieht es auf der Haupt-Homepage aus. Neben dem Foto einer Schwangeren steht „Wunder des Lebens“. Der christliche Verein Kaleb (der Name hat einen alttestamentarischen Bezug) bezeichnet sich als „erste Lebensrechtbewegung in den neuen Bundesländern“, gegründet...
