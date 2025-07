Nach Geldautomaten-Sprengung in Limbach-Oberfrohna: Commerzbank trifft Entscheidung

Der Aufwand, die Schäden am Serviceterminal in der Filiale am Johannisplatz wieder zu beheben, ist groß. Das Geldinstitut legt nun einen groben Plan vor.

Kriminelle haben am 20. Juni in der Commerzbank-Filiale am Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna eine Verwüstung hinterlassen. Bisher Unbekannte haben in der Nacht zu dem Freitag den Geldautomaten in die Luft gesprengt und dabei große Teile der Filiale zerstört. Ein Großteil der Selbstbedienungszone sei beschädigt worden, teilt die Bank mit.... Kriminelle haben am 20. Juni in der Commerzbank-Filiale am Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna eine Verwüstung hinterlassen. Bisher Unbekannte haben in der Nacht zu dem Freitag den Geldautomaten in die Luft gesprengt und dabei große Teile der Filiale zerstört. Ein Großteil der Selbstbedienungszone sei beschädigt worden, teilt die Bank mit....