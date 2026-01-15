Nach Insolvenz von Brabandt: Übernahme in der Chemnitzer Pflegebranche

Verursacht durch Corona und Fachkräftemangel hatte der Pflegedienst im März 2025 Insolvenz beantragt. Jetzt konnte eine Lösung für die 60 Mitarbeiter gefunden werden.

Die ambulanten Angebote der Hauskrankenpflege Brabandt in Chemnitz und Limbach-Oberfrohna werden durch eine Übernahme gesichert. Insolvenzverwalter Dirk Herzig und Dirk Schellenberger, Geschäftsführer der Firma „Pflege mit Herz", haben einen Kaufvertrag unterzeichnet, der von der Gläubigerversammlung bestätigt worden ist.