  • Nach jahrelangem Streit mit Baufirma: Chemnitz soll Millionenbetrag für CFC-Stadion nachzahlen

2016 wurde das Stadion fertiggestellt. Bis heute gibt es Streit um die Baukosten.
2016 wurde das Stadion fertiggestellt. Bis heute gibt es Streit um die Baukosten.
Chemnitz
Nach jahrelangem Streit mit Baufirma: Chemnitz soll Millionenbetrag für CFC-Stadion nachzahlen
Redakteur
Von Benjamin Lummer
2016 wurde das umgebaute Stadion fertiggestellt. Mit der Baufirma lag die Stadt jahrelang im Streit über die Kosten. Nun liegt ein Schiedsspruch vor: Das Rathaus soll zahlen – aber weniger als die Baufirma fordert.

Gut neun Jahre nach Inbetriebnahme des umgebauten Stadions an der Gellertstraße muss die Stadt Chemnitz voraussichtlich nochmals Geld an die damalige Baufirma überweisen. In seiner Sitzung Ende November soll der Stadtrat einen Millionenbetrag bereitstellen. Hintergrund dafür ist ein jahrelanger Streit des Rathauses mit der Baufirma über die...
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
05.11.2025
2 min.
Jetzt steht es fest: Chemnitzer Kämmerer kündigt Haushaltssperre auch für 2026 an
Kämmerer Ralph Burghart musste es wieder tun: Er hat eine Haushaltssperre für 2026 angekündigt.
Der verschärfte Sparkurs im Rathaus geht im kommenden Jahr weiter. Ralph Burghart setzt weiter den Rotstift an. 23 Millionen Euro sollen mit diesen Maßnahmen eingespart werden.
Denise Märkisch
25.09.2025
4 min.
Braucht Chemnitz ein Stadion für große Leichtathletik-Wettbewerbe?
Wettkämpfe wie dieser 100-Meter-Sprint der Frauen kürzlich bei den Deutschen Meisterschaften sollten auch in Chemnitz möglich sein, meinen Politiker von CDU und FDP.
Trotz klammer Kassen wird im Chemnitzer Rathaus über ein neues ambitioniertes Ziel diskutiert. OB Sven Schulze warnt davor, unerfüllbare Hoffnungen zu wecken. Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.
Michael Müller
11.11.2025
3 min.
Wieder Tempo 80 auf der B 93 in Richtung Zwickau: Wird hier bald verstärkt geblitzt?
Auf der B 93 in Richtung Zwickau gilt seit vergangener Woche mal wieder Tempo 80.
Von 100 auf 80: Autofahrer müssen auf der Bundesstraße nun wieder mehr auf die Bremse drücken. Zu möglichen Geschwindigkeitskontrollen liefert die Stadt eine klare Antwort.
Jim Kerzig
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
11.11.2025
5 min.
Marketing aus Flöha für den Mittelstand: Wie ist es, wenn es schön ist?
Sylva-Michele Sternkopf mit ihrem neuen Buch „Magic Marketing“.
Holzschmuck-Verkäuferin oder Hochzeitsveranstalterin: Sylva-Michèle Sternkopf ist in vielen Branchen unterwegs. Jetzt hat sie ihr eigenes Marketing-Handbuch geschrieben - mit vielen Tipps fürs Leben.
Johanna Klix
