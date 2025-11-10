Nach jahrelangem Streit mit Baufirma: Chemnitz soll Millionenbetrag für CFC-Stadion nachzahlen

2016 wurde das umgebaute Stadion fertiggestellt. Mit der Baufirma lag die Stadt jahrelang im Streit über die Kosten. Nun liegt ein Schiedsspruch vor: Das Rathaus soll zahlen – aber weniger als die Baufirma fordert.

Gut neun Jahre nach Inbetriebnahme des umgebauten Stadions an der Gellertstraße muss die Stadt Chemnitz voraussichtlich nochmals Geld an die damalige Baufirma überweisen. In seiner Sitzung Ende November soll der Stadtrat einen Millionenbetrag bereitstellen. Hintergrund dafür ist ein jahrelanger Streit des Rathauses mit der Baufirma über die...