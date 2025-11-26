Nach Kollision mit Simson in Chemnitz: Polizei sucht Unfallwagen

Am Dienstagnachmittag hat ein VW-Fahrer in Altchemnitz ein Moped übersehen. Nach dem Unfall fuhr das Auto einfach weg.

Im Kreisverkehr der Erfenschlager Straße ist es am Dienstag gegen 14 Uhr zu einem Unfall zwischen einer Simson und einem Auto gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Pkw aus Einsiedel kommend in den Kreisverkehr ein, ohne den Simson-Fahrer zu beachten.