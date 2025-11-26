Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Nach Kollision mit Simson in Chemnitz: Polizei sucht Unfallwagen

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall im Kreisverkehr an der Erfenschlager Straße.
Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall im Kreisverkehr an der Erfenschlager Straße.
Chemnitz
Nach Kollision mit Simson in Chemnitz: Polizei sucht Unfallwagen
Redakteur
Von Christian Mathea
Am Dienstagnachmittag hat ein VW-Fahrer in Altchemnitz ein Moped übersehen. Nach dem Unfall fuhr das Auto einfach weg.

Im Kreisverkehr der Erfenschlager Straße ist es am Dienstag gegen 14 Uhr zu einem Unfall zwischen einer Simson und einem Auto gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Pkw aus Einsiedel kommend in den Kreisverkehr ein, ohne den Simson-Fahrer zu beachten.
