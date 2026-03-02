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Die Jugendliche war seit Ende Februar verschwunden.
Die Jugendliche war seit Ende Februar verschwunden. Foto: Sven Hoppe/dpa
Die Jugendliche war seit Ende Februar verschwunden.
Die Jugendliche war seit Ende Februar verschwunden. Foto: Sven Hoppe/dpa
Chemnitz
Nach mehr als drei Wochen wieder da: 14-Jährige aus Chemnitz wohlbehalten gefunden
Redakteur
Von Denise Märkisch
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Die Jugendliche war Ende Februar verschwunden. Nun meldet die Polizei, dass es ihr gut geht.

Mehr als frei Wochen war eine 14-Jährige verschwunden. Die Polizei hatte mit einem Foto nach der Vermissten gesucht. Gegen 17.20 Uhr verließ sie am 26. Februar mit einer Bekannten ihren derzeitigen Aufenthaltsort in Hilbersdorf und kehrte seitdem nicht zurück. Die Polizei hatte schon von Beginn an vermutet, dass sie sich im Stadtgebiet von...
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Erschienen am: 02.03.2026 | 17:35 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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