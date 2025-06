Nach Neubau-Plänen am Südring: So geht es mit den anderen Chemnitzer Problembrücken weiter

Seit dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden stehen im Stadtgebiet mehrere Bauwerke unter Beobachtung. Was dort geplant ist, dürfte für Diskussionen sorgen.

Wer in Chemnitz vom Sonnenberg zu Fuß ins Stadtzentrum will, wird sich unter Umständen bald auf Umwege einstellen müssen. Das Rathaus plant für kommendes Jahr den Abriss der beliebten Fußgängerbrücke über die Bahngleise am unteren Ende der Hainstraße. Sie bietet Fußgängern eine schnelle Verbindung in Richtung Augustusburger Straße.