Nach nur zehn Jahren: Schon wieder Eigentümerwechsel für ehemaliges Hotel und Sitz des Fritz-Theaters in Chemnitz

Chemnitz
Das Gebäude des früheren Hotels „Rabensteiner Hof“ ist verkauft. Darin befinden sich das Fritz-Theater und eine Seniorenwohnanlage. Die Theatermacher haben das Szenario schon einmal erlebt.
Unsicherheit gehört für die Betreiber eines privaten Theaters zum täglichen Brot. Für die vier Betreiber des Fritz-Theaters an der Kirchhoffstraße in Siegmar kommt gerade eine Brise Unsicherheit dazu. Denn das Gebäude, in dem sich ihre Spielstätte befindet, ist vor wenigen Tagen versteigert worden.
