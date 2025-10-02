Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Nach Radunfall in Röhrsdorf: 55-Jähriger trotz Helms schwerstverletzt

Passanten leisteten erste Hilfe.
Passanten leisteten erste Hilfe. Bild: Jan Haertel/Archiv
Chemnitz
Nach Radunfall in Röhrsdorf: 55-Jähriger trotz Helms schwerstverletzt
Redakteur
Von Denise Märkisch
Der Unfall am Mittwoch an der Limbacher Straße sorgte für Aufsehen. Polizei nennt weitere Details.

Wie konnte das passieren? Diese Fragen stellt sich vielen, die von dem Unfall auf der Limbacher Straße am Mittwochvormittag hören. Ein Radfahrer prallt kurz nach der Einmündung Wasserschänkenstraße so stark gegen einen Transporter, dass er mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus kommt. Der 55-jährige Mann trug einen Helm. Das...
