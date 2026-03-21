Nach Rücktrittsforderung: Lokalpolitiker im Chemnitzer Umland äußern sich zu Maximilian Krah

Aus der EU-Politik und dem Bundesvorstand geflogen landete Krah als Bundestagsabgeordneter in Limbach-Oberfrohna. So unterschiedlich blickt die Kommunalpolitik nach einem Jahr auf seine Arbeit.

Maximilian Krah (AfD) steht unter Beschuss. Der kommt von vielen Seiten. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche. Sein ehemaliger Mitarbeiter aus seiner Zeit als EU-Abgeordneter muss wegen Spionage für China in den Knast. Maximilian Krah (AfD) steht unter Beschuss. Der kommt von vielen Seiten. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche. Sein ehemaliger Mitarbeiter aus seiner Zeit als EU-Abgeordneter muss wegen Spionage für China in den Knast.