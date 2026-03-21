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Maximilian Krah bei einem Wahlkampfauftritt in Zwickau.
Maximilian Krah bei einem Wahlkampfauftritt in Zwickau. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Matthias Hofmann (AfD-Chef in Burgstädt) forderte den Rücktritt von Krah.
Matthias Hofmann (AfD-Chef in Burgstädt) forderte den Rücktritt von Krah. Foto: Ralf Jerke/Archiv
Uwe Müller (Fraktionschef-AfD) und Marvin Müller (Fraktionschef-CDU).
Uwe Müller (Fraktionschef-AfD) und Marvin Müller (Fraktionschef-CDU). Foto: Andreas Seidel/Archiv
Maximilian Krah bei einem Wahlkampfauftritt in Zwickau.
Maximilian Krah bei einem Wahlkampfauftritt in Zwickau. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Matthias Hofmann (AfD-Chef in Burgstädt) forderte den Rücktritt von Krah.
Matthias Hofmann (AfD-Chef in Burgstädt) forderte den Rücktritt von Krah. Foto: Ralf Jerke/Archiv
Uwe Müller (Fraktionschef-AfD) und Marvin Müller (Fraktionschef-CDU).
Uwe Müller (Fraktionschef-AfD) und Marvin Müller (Fraktionschef-CDU). Foto: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz Umland
Nach Rücktrittsforderung: Lokalpolitiker im Chemnitzer Umland äußern sich zu Maximilian Krah
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
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Aus der EU-Politik und dem Bundesvorstand geflogen landete Krah als Bundestagsabgeordneter in Limbach-Oberfrohna. So unterschiedlich blickt die Kommunalpolitik nach einem Jahr auf seine Arbeit.

Maximilian Krah (AfD) steht unter Beschuss. Der kommt von vielen Seiten. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche. Sein ehemaliger Mitarbeiter aus seiner Zeit als EU-Abgeordneter muss wegen Spionage für China in den Knast.
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