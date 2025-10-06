Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Nach Sanierung: Wichtige Fußgänger-Verbindung zum Chemnitzer Stadtpark wieder nutzbar

Die Treppe am Hang zum Stadtpark ist wieder nutzbar. Bild: Stadt Chemnitz/Grünflächenamt
Die Treppe am Hang zum Stadtpark ist wieder nutzbar. Bild: Stadt Chemnitz/Grünflächenamt
Chemnitz
Nach Sanierung: Wichtige Fußgänger-Verbindung zum Chemnitzer Stadtpark wieder nutzbar
Von Jana Peters
Die Treppen am Hang zum Stadtpark sind wieder freigegeben.

Treppen, die eine wichtige Fußgängerverbindung im südlichen Bereich des Stadtparks darstellen, sind nach ihrer Sanierung wieder begehbar. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Treppen führen vom ehemaligen Flussbad Altchemnitz über die Kleingartenanlagen „Am Eisenweg“ und „Am Hochfeld“ zum Stadtteil Markersdorf.
