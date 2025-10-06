Nach Sanierung: Wichtige Fußgänger-Verbindung zum Chemnitzer Stadtpark wieder nutzbar

Chemnitz
Die Treppen am Hang zum Stadtpark sind wieder freigegeben.
Treppen, die eine wichtige Fußgängerverbindung im südlichen Bereich des Stadtparks darstellen, sind nach ihrer Sanierung wieder begehbar. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Treppen führen vom ehemaligen Flussbad Altchemnitz über die Kleingartenanlagen „Am Eisenweg“ und „Am Hochfeld“ zum Stadtteil Markersdorf.
