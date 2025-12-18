MENÜ
  • Chemnitz
  • Nach sechs Monaten Sperrung: Barbarossastraße auf Kaßberg wieder frei

Auch die Haltestelle Henriettenstraße wird wieder bedient.
Auch die Haltestelle Henriettenstraße wird wieder bedient.
Chemnitz
Nach sechs Monaten Sperrung: Barbarossastraße auf Kaßberg wieder frei
Redakteur
Von Christian Mathea
Der Kaßberg bekommt wieder ein paar Parkplätze dazu. Auch die Busse fahren wieder auf ihrer ursprünglichen Route.

Am heutigen Donnerstag ist die Baustelle auf der Barbarossastraße wieder freigegeben worden. Die wichtige Verbindungsstraße war seit Juli gesperrt, weil der Energieversorger Eins Fernwärmeleitungen verlegt hat. Während der Bauzeit wurden die Busse über die Franz-Mehring-Straße umgeleitet, zahlreiche Parkplätze sind dafür weggefallen.
