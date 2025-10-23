Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?

Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.

In Chemnitz gibt es seit Monaten Streit um den Bau eines Solarkraftwerks. Es soll am nördlichen Rand der Stadt entstehen, im Stadtteil Glösa, nur wenige Meter hinter einer Eigenheimsiedlung. Dagegen regt sich Protest. Nicht zuletzt, weil selbst unmittelbare Anlieger von dem Projekt eines Investors aus Bayern eher zufällig erfahren hatten. Sie...