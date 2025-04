Nach Teileinsturz von marodem Haus: Muss das Wohnhaus abgerissen werden?

Am Montag ist ein Gebäude in Schönau plötzlich teilweise eingestürzt. Feuerwehr, Polizei und THW waren im Einsatz. In dem Gebäude lebte eine Frau. Die Bauaufsichtsbehörde lagen bisher keine Informationen vor, wie schlecht es um das Haus steht.

Das Haus an der Gustav-Wünsch-Straße machte offenbar schon länger keinen guten Eindruck mehr. Das Dach, so berichten es Nachbarn, war schon längere Zeit in Teilen zusammengebrochen. Am Montagnachmittag stürzte nun auch noch der Schornstein ein. Die meisten Steine landete auf dem Nachbargrundstück, richteten dort auch einigen Schaden an. Eine... Das Haus an der Gustav-Wünsch-Straße machte offenbar schon länger keinen guten Eindruck mehr. Das Dach, so berichten es Nachbarn, war schon längere Zeit in Teilen zusammengebrochen. Am Montagnachmittag stürzte nun auch noch der Schornstein ein. Die meisten Steine landete auf dem Nachbargrundstück, richteten dort auch einigen Schaden an. Eine...