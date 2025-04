Nach Vandalismusserie am Wochenende: Polizei entdeckt verfassungsfeindliche Symbole an Limbacher Kita

Nach mehreren Fällen von Vandalismus in Limbach-Oberfrohna wurden an einer Kita verfassungsfeindliche Symbole entdeckt. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Limbach-Oberfrohna.

Auf einem Gelände einer Kindertagesstätte in Limbach-Oberfrohna wurden verfassungsfeindliche Symbole geschmiert. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Symbole in der Nacht zu Donnerstag auf der Fassade eines Nebengebäudes angebracht, welches sich auf dem Gelände der Kita Am Wasserturm in der Professor-Willkomm-Straße befindet. Laut einer Polizeisprecherin sollen die Schmierereien inzwischen entfernt worden sein. Der Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in der Großen Kreisstadt in dieser Woche. Bereits am Wochenende kam es zu mehreren Vandalismus-Vorfällen in der Stadt. In einem Fall in unmittelbarer Nähe zur Goethe-Grundschule an der Jägerstraße. Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen hatten Unbekannte auf einen Fußweg vor einer Turnhalle an der Kreuzung Jägerstraße/Anna-Esche-Gäßchen mit schwarzer Farbe ein großflächiges Hakenkreuz und einen Schriftzug gesprüht. Eine Beseitigung der beiden Schmierereien wurde laut einer Polizeisprecherin veranlasst. Die Polizei ermittelt in dem Fall auch in diesem Fall wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Die Polizei setzt bei ihren Ermittlungen nun auch auf Zeugenhinweise. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 03763 640 im Polizeirevier Glauchau zu melden. (grun)