Nach Verfolgungsjagd auf der A 4: Polizei findet 25.000 Euro und kiloweise Drogen bei Chemnitzer

Nach längeren Ermittlungen sind zwei Chemnitzer Drogendealer aufgeflogen. Der Haupttäter kam direkt in Untersuchungshaft. Im Zuge der Polizeiarbeit mussten zwei Spuren der Autobahn gesperrt werden.

Ein Schlag gegen die Chemnitzer Drogenszene ist der Polizei in diesen Tagen gelungen. Wie am Donnerstag bekannt wurde, konnte am Mittwoch nach einer Verfolgungsjagd ein Drogendealer aus Chemnitz auf der Autobahn 4 kurz vor der Brücke über die Große Striegis festgenommen werden. Im Zuge der Polizeiarbeit mussten sogar die linke und die mittlere...