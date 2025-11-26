Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Nachschlag für CFC-Stadion: Chemnitzer Stadtrat stimmt für ein „Ende mit Schrecken“

Das Stadion an der Gellertstraße, Heimspielstätte des Chemnitzer FC.
Das Stadion an der Gellertstraße, Heimspielstätte des Chemnitzer FC. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Das Stadion an der Gellertstraße, Heimspielstätte des Chemnitzer FC.
Das Stadion an der Gellertstraße, Heimspielstätte des Chemnitzer FC. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Nachschlag für CFC-Stadion: Chemnitzer Stadtrat stimmt für ein „Ende mit Schrecken“
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Zähneknirschen haben die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der politischen Parteien 1,8 Millionen Euro für eine Einigung über noch strittige Baukosten freigegeben. Doch Fragen bleiben.

Chemnitz stellt trotz klammer Kassen noch einmal bis zu 1,8 Millionen Euro für das Heimstadion des Chemnitzer FC bereit. Das hat der Stadtrat am Mittwoch beschlossen. Mit dem Geld will die Stadt Forderungen aus einem Schiedsspruch nach einem Rechtsstreit mit der früheren Baufirma begleichen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
19:05 Uhr
4 min.
Der erste Advent steht bevor: Diese Weihnachtsmärkte locken am Wochenende in Plauen und im Vogtland
Auf dem Plauener Altmarkt findet der größte Weihnachtsmarkt des Vogtlandkreises statt. Dort ist am Samstag ein Wettkochen für den guten Zweck zu erleben.
Trubel auf dem Plauener Altmarkt, eine besondere Premiere am Burgstein und der große Märchenumzug in Auerbach: Das Wochenende hat für Weihnachtsfans im Vogtland viel zu bieten. Eine Auswahl.
Hannah Taubert
19:06 Uhr
3 min.
Wer ist FCH? FC Hansa und Heidenheim streiten sich um Kürzel
Der 1. FC Heidenheim liegt mit dem FC Hansa Rostock im Streit um das Kürzel "FCH".
Das letzte Spiel des FC Hansa gegen den 1. FC Heidenheim liegt fast drei Jahre zurück. Damals in der 2. Liga. Heute trennen die Clubs zwei Klassen. Nun kommt es zum Duell auf ungewohntem Terrain.
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
20:00 Uhr
3 min.
Weitere 1,8 Millionen Euro fürs CFC-Stadion trotz Chemnitzer Sparkurs: Wie passt das zusammen, OB Schulze?
Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze sieht keine Alternative.
Der geplante Nachschuss für die 2016 fertiggestellte Fußball-Arena wirft Fragen auf. Heißt es nicht ständig, die Kassen der Stadt seien leer?
Michael Müller
14.11.2025
3 min.
„Lassen uns nicht für diese vorhersehbare Entwicklung verantwortlich machen“: Erste Stadträte gegen Nachzahlung für CFC-Stadion
Volkmar Zschocke lehnt eine Nachzahlung der Stadt an die Baufirma ab, die das Stadion an der Gellertstraße umgebaut hat.
Als Ergebnis eines Rechtsstreits mit der Baufirma soll die Stadt noch einmal 1,8 Millionen Euro zahlen. Die Grünen lehnen das ab. Auch andere Stadtratsfraktionen sind skeptisch.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel