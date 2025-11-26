Nachschlag für CFC-Stadion: Chemnitzer Stadtrat stimmt für ein „Ende mit Schrecken“

Mit Zähneknirschen haben die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der politischen Parteien 1,8 Millionen Euro für eine Einigung über noch strittige Baukosten freigegeben. Doch Fragen bleiben.

Chemnitz stellt trotz klammer Kassen noch einmal bis zu 1,8 Millionen Euro für das Heimstadion des Chemnitzer FC bereit. Das hat der Stadtrat am Mittwoch beschlossen. Mit dem Geld will die Stadt Forderungen aus einem Schiedsspruch nach einem Rechtsstreit mit der früheren Baufirma begleichen.