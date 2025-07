Nachschlag für Chemnitzer Flussbade-Fans

Am Sonntag soll eine zweite Bade-Aktion auf dem Gelände des ehemaligen Altchemnitzer Flussbades starten.

Am vergangenen Wochenende beteiligte sich Chemnitz zum ersten Mal mit vier Stationen am „Big Jump“, dem europaweiten Flussbadetag. Mit den Erfahrungen vom ersten Aufschlag wollen die Veranstalter am 20. Juli von 15 bis 18 Uhr auf dem Gelände des ehemaligen Flussbades Altchemnitz ein zweites Event organisieren. Neben der Musik von „Mr....