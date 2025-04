Nachtzüge aus Schweden machen in Chemnitz Station

Die Snälltåget-Züge sollen an drei Wochenenden die Kulturhauptstadt Europas mit Skandinavien verbinden – via Kopenhagen, Hamburg und Berlin.

Per Bahn von Chemnitz direkt nach Kopenhagen oder Stockholm? Das Kulturhauptstadtjahr macht es möglich. Wie der Verkehrsverbund VMS und die Mitteldeutsche Regiobahn am Dienstag mitteilten, wird der schwedische Nachtzuganbieter Snälltåget in diesem Jahr dreimal in Chemnitz Station machen – am 9. Mai zur Europawoche, am 1. August zum Weinfest...