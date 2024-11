Nächstes Brückenteil an Chemnitzer Kalkstraße kommt im Dezember

Am Wochenende waren die Bauarbeiter schneller fertig als geplant, die Straße war bereits am Samstag wieder frei. Mindestens zwei Straßensperrungen wird es noch geben.

Der Verkehr über die Kalkstraße rollte bereits am Samstagabend wieder. Schneller als gedacht hatten die Bauarbeiter ein weiteres Element der neuen Fahrradbrücke an der Kalkstraße eingehoben. Weil der Kran die Straße blockierte, musste der Zubringer zur A 72 in Rottluff ab Freitagabend gesperrt werden. Das nächste Teilstück der...