  • Nächtliche Brandstiftung in Chemnitzer Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr konnte den Brand in einem Mehrfamilienhaus schnell löschen.
Die Feuerwehr konnte den Brand in einem Mehrfamilienhaus schnell löschen. Bild: Jan Haertel
Update
Chemnitz
Nächtliche Brandstiftung in Chemnitzer Mehrfamilienhaus
Redakteur
Von Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unbekannte legten im Treppenhaus eines Wohnblocks in Morgenleite Feuer. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand im Chemnitzer Stadtteil Morgenleite ausgerückt. Laut Angaben der Polizei hatten Bewohner in einem Mehrfamilienhaus auf der Albert-Köhler-Straße Rauch bemerkt. Gegen 3.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass Unrat im...
15:38 Uhr
4 min.
Mainz erwartet Henriksen-Nachfolger am Wochenende
Sportvorstand Christian Heidel und Interimscoach Benjamin Hoffmann: Geht's mit Mainz nun aufwärts?
Die Branche rätselte, wieso Mainz 05 erst drei Tage nach dem 0:4 in Freiburg in der Trainerfrage reagierte. Nun erklärt sich Sportvorstand Christian Heidel mit deutlichen Worten.
Ulrike John, dpa
26.11.2025
1 min.
Gewächshaus auf Balkon in Schönau brennt
Ein Brand an der Popowstraße sorgte am Mittwoch für Aufsehen.
Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.
Christian Mathea
09.11.2025
2 min.
Döbeln: Vier Brände am Wochenende
Vier Brände musste die Feuerwehr am Wochenende in Döbeln löschen.
Mehrere Brände mussten am Wochenende in Döbeln gelöscht werden. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Ingolf Rosendahl
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
16:45 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
15:42 Uhr
5 min.
Finale im Rentenstreit - Hoffen auf Mehrheit
Im Plenum des Bundestags entscheidet sich der Rentenstreit - und vielleicht auch die Zukunft der Koalition. (Archivbild)
Kann die Koalition ihren Rentenstreit am Freitag im Bundestag beilegen - oder beginnt ein Zerfallsprozess? Klarheit soll es kurz nach 13 Uhr geben. Vor der Abstimmung steigt die Spannung.
